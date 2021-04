Alfonso Signorini boxer: il personal trainer è l'ex di Diletta Leotta

Alfonso Signorini sorprende nei panni di boxer. Il giornalista e conduttore del GF Vip tira pugni con l’ex di Diletta Leotta. Daniele Scardina è inaspettatamente il suo personal trainer. Il pugile 29enne, campione dei pesi supermedi che a breve tornerà sul ring, allena il 56enne, ma non è per nulla preoccupato da lui.

King Toretto, questo lo pseudonimo di Scardina, osserva attento Signorini in t-shirt, bermuda sportivi, che gli mostra i pugni senza guantoni. “Si legge in faccia che Daniele Scardina è terrorizzato dall’avversario…”, ironizza Alfonso. Tra i due, ovviamente, non c’è match.

Lo sportivo, però, non si arrende: vuole che il direttore di Chi si appassioni alla disciplina che lui ama tanto. Così Signorini indossa i guantoni e si dà da fare, seguendo le sue indicazioni: senza paura, nonostante la forza fisica di Scardina, Alfonso inizia a boxare e ci va giù duro con ganci e montanti.

Nessuno sapeva finora che Alfonso Signorini, oltre che di musica classica, di opera lirica e di scalate in montagna, fosse anche un cultore della boxe: il presentatore tv, anche scrittore, è sempre più eclettico e spazia nei suoi interessi fuori dal lavoro. Soprattutto si diverte e si tiene in forma così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.