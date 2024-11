L'ex ballerina di 'Amici' Alice Bellagamba è incinta! La foto col pancione e l'annuncio, ecco chi è il compagno

La 37enne, ex moglie di Andrea Rizzoli, aspetta un bebè: è appena entrata nel secondo trimestre di gestazione

Quando dopo un solo anno il suo matrimonio con Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi, finì, lei fu catapultata, suo malgrado, al centro dei riflettori. Era il 2016. A distanza di anni Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici, sembra aver trovato stabilità sentimentale. La 37enne è incinta! La foto col pancione la pubblica sul suo account e regala così il dolcissimo annuncio, svelando pure chi è il suo nuovo compagno.

Alice è appena entrata nel secondo trimestre di gravidanza. Sul social si fa vedere con il futuro papà, Leonardo Plebani, che bacia felice come non mai. Il ragazzo è il creatore con Pietro Armenti di Jerry America, un’azienda nata a New York che permette a tutti di ordinare online cibo americano e farlo arrivare direttamente a casa.

Leonardo quattro anni fa in un’intervista di sé raccontava: “Mi chiamo Leonardo Plebani e vivo negli Stati Uniti d’America dal 2014. Fare impresa è stato da sempre il mio obiettivo”. Laureato, ha prima lavorato in una multinazionale a New York, poi nel 2019 ha deciso di occuparsi di marketing online: “Lo faccio in due modi. In USA con la mia agenzia dove aiuto aziende a sviluppare i loro business online con canali come Amazon o e-commerce proprietari. Principalmente seguo aziende italiane che puntano al mercato Americano. In Italia invece investo diversamente, sviluppando ecommerce come Jerry America ed altri progetti che ho in cantiere”.

Alice non svela molto del fidanzato. Lui è nato a Jesi, dove vive la sua famiglia, fratello compreso. La coppia avrà un maschietto.