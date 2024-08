Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata si sono lasciati: l’annuncio social della coppia

La 29enne italiana e il 31enne spagnolo si erano sposati nel 2017

I due hanno ben quattro figli nati durante gli otto anni trascorsi insieme

Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati dopo ben otto anni di relazione e qualcuno di meno di matrimonio.

L’influencer italiana e il calciatore spagnolo, 29 anni lei e 31 lui, non sono più una coppia.

I due hanno quattro figli insieme, i gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, poi Edoardo, nel 2020, e infine Bella, nel 2023.

Nella mattinata di lunedì 12 agosto hanno annunciato l’addio via social, sottolineando che non ci sono stati tradimenti e che la fiamma della passione si è spenta lentamente.

Alice Campbello, 29 anni, e Alvaro Morata, 31, si sono lasciati dopo otto anni di relazione e il matrimonio del 2017

In una Instagram Story Alice, che ha sposato Morata nel 2017, ha scritto: “Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita”.

“Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi”, ha aggiunto.

“Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto al mio fianco una persona che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione”, ha continuato.

“Tutto ciò che si é visto fino ad ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato é la verità, in nessun momento abbiamo finto nulla e l'amore non va via da un giorno all'altro ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni”, ha proseguito.

Alice e Alvaro insieme ai loro quattro figli

E ancora: “Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono”.

“Ci siamo sempre promessi rispetto per tutto ciò che abbiamo vissuto e di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire la relazione prima di arrivare a tutto ciò e così é stato”, ha sottolineato.

“Voglio ringraziare Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli il meglio SEMPRE”, ha concluso.