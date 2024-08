''Non l’ho deciso io, è stato uno choc'': Rossella Brescia parla della fine della relazione con Luciano Cannito durata 20 anni

La ballerina e conduttrice 52enne è da poco tornata single dopo la fine del rapporto

Sembra sia stato lui a chiudere, senza fornire un motivo alla sua ormai ex compagna

Rossella Brescia ha vissuto uno “choc” quando dopo vent’anni insieme a Luciano Cannito, lui l’ha lasciata. Sembra senza un “motivo”.

La ballerina 52enne è stata legata al coreografo 62enne per circa due decenni, ma recentemente, mentre lei stava sul set di un film, la relazione è arrivata al capolinea per volontà di lui.

Lo ha raccontato la stessa pugliese durante un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’.

Parlando del suo ultimo film per il cinema, Rossella ha affermato: “Ho finito di girare Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro”.

Le è stato quindi chiesto a quale dolore si riferisse, ha risposto: “Beh, ormai lo sanno tutti... È finita una storia che durava da vent’anni”.

“E’ successo mentre stavo girando il film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc”, ha sottolineato.

Non erano sposati, “ma è come se lo fossimo”. “E comunque, se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io”, ha poi continuato con un pizzico di ironia.

Nel loro caso non c’è stata però una Angelina Jolie di mezzo: “Ma almeno lì c’era un motivo! Se non sai perché succede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia”.

Rossella, che non ha mai avuto figli biologici, ha poi ammesso di aver provato a diventare mamma senza riuscirci.

“I figli li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli, ma non sono arrivati. Però non ho il rimpianto. Sono gli altri che te lo fanno pesare. Ora hanno smesso, ma prima mi chiedevano immancabilmente: quando fai un figlio?”, ha fatto sapere.

Rossella è stata sposata con il regista tv Roberto Cenci tra il 2000 e il 2008.