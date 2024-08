''Sono passata dalla taglia 40 alla 44, mi vado bene lo stesso'': Elisa Isoardi parla di cibo e bellezza, si trova femminile

La conduttrice 41enne si piace con le sue nuove forme più morbide

Contenta di essere tornata su Rai1, che per lei è casa, dal 14 settembre condurrà nuovamente Linea Verde Italia. Single, ambiziosa, in questo momento è il lavoro a essere centrale nella sua esistenza. Elisa Isoardi si piace così. A Gente, che le regala la cover del giornale, parla di cibo e bellezza. “Sono passata dalla taglia 40 alla 44, mi vado bene lo stesso”, confessa. Si trova non sexy, ma femminile.

L’ultimo suo legame è stato con Matteo Salvini, è finita nel 2018. Da allora non c’è stato nessuno di importante. “Sono single, ho un bell’equilibrio e il lavoro è centrale nella mia esistenza. Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare”, spiega la presentatrice.

Non vuole alcuno accanto in questo momento, non sogna né il matrimonio e neppure i figli. Elisa è serena e si tiene in forma senza badare troppo al peso. “Cammino, prendo lezioni di ballo nella scuola di Carolyn Smith, non mi fermo un attimo. E per fortuna, così brucio! Sono una buongustaia, amo cucinare, sono golosa di vita e di sapori, se non facessi un po’ di sport sarei spacciata”, rivela.

“Da ragazza ero timidissima, magrissima, la vita mi ha fatta sbocciare. E anche se dalla taglia 40 dei 20 anni sono passata a una 44 mi vado bene lo stesso. Ero una bellezza acerba, comunicavo meno. Ora penso di essere più interessante, armoniosa”, poi sottolinea la Isoardi. “Non mi sono mai trovata sexy, piuttosto direi femminile”, aggiunge. E’ svela: “Sono severissima con me stessa, puntigliosa e secchiona, mi torturo di critiche, dovrei lasciarmi più in pace. Devo avere sempre tutto sotto controllo, eppure mi sono accorta che le cose più belle sono accadute quando sono più serena e mi lascio andare. Forse dovrei iniziare ad allentare la presa…”.