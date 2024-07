''Lo stress scatenava l'insulino-resistenza, le diete non funzionavano'': l'ex Miss Italia Alice Sabatini parla di 15 kg presi dopo la gaffe

La 27enne racconta il suo ‘periodo buio’ iniziato nel 2016: ora con Gabriele Bonetti è felice

Ha sposato lo sportivo 29enne lo scorso 22 giugno a Tarquinia: luna di miele a Mauritius

Il 22 giugno scorso ha detto di sì a Gabriele Bonetti, 29 anni, a Tarquinia, poi la luna di miele a Mauritius. Alice Sabatini sorride raggiante: è felicissima. L’ex Miss Italia racconta l’amore trovato con lo sportivo, a cui è legata da 8 anni. I due sono molto affini. La 27enne parla anche dei 15 kg presi dopo la gaffe durante il concorso di bellezza nel 2015. “Lo stress scatenava l’insulino-resistenza, le diete non funzionavano”, svela a Chi.

Durante la finale di Miss Italia Alice rispose in maniera molto singolare alla domanda sul periodo storico in cui le sarebbe piaciuto vivere: “1942 - disse - per poter vedere la Seconda Guerra Mondiale". Il web si scatenò contro di lei, considerando le sue parole una gaffe colossale.

“Per il web tu sei il tuo errore - chiarisce la Sabatini - E’ vero, una volta ho fatto una gaffe, ma in Rete in un attimo sei un re e quello dopo sei nella polvere. Però, uno mica può essere sempre perfetto, si sbaglia. Gli errori vanno valutati, va capita la situazione, il contesto, il perché. Avevo 18 anni quando è successo e sono passata dall’essere nessuno all’essere bullizzata ovunque. Poi ho preso 15 chili e hanno iniziato a dirmi: ‘Ti sei mangiata pure la corona’”.

Si è ‘salvata’ grazie ai suoi affetti: “Non ero sola. Mi ricordo che all’inizio della nostra storia io e Gabriele passeggiavamo per strada e lui se qualcuno voleva fare una battuta, ecco, lui mi abbracciava, mi faceva sentire protetta. Mentre mia mamma mi diceva: ‘E’ successo, ma sappiamo chi sei, sei una ragazza in gamba’”.

“Secondo me è proprio il difetto che fa la bellezza”, precisa Alice. Ma aggiunge: “Inizialmente l’ho presa male, ma non perché dovevo stare dentro quella taglia precisa, ma perché sono una sportiva, so com’è il mio corpo. Invece, in quel momento, psicologicamente, soffrivo, le diete non funzionavano. E poi più mi vedevo brutta, più dovevo fare le foto per Miss Italia. Lo stress scatenava l’insulino-resistenza, era un gatto che si mordeva la coda. Avevo voglia di mollare tutto, di dire: ‘Riprendetevi la corona, io sto bene a casa mia’. Alla fine ho capito che il mio corpo era andato in tilt e mi sono detta: ‘Ok, questa ora è Alice’. A luglio ho conosciuto Gabriele, quando siamo andati in vacanza per la prima volta dopo tanto tempo mi sono sentita libera di lasciarmi in pace. Ci ho messo un anno e mezzo, ma il mio corpo, piano piano, si è ritrovato”.

Gabriele con lei è “andato oltre” l'apparenza. Ora li aspetta una vita insieme favolosa. Alice sta finalmente bene.