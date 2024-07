''E' stata lei a lasciarmi, la differenza di mentalità stava pesando'': Francesco Chiofalo spiega perché è finita con Drusilla Gucci

Il romano 35enne parla dell’addio con la 30enne, con cui ha avuto poi battibecchi social

Francesco Chiofalo confessa di non averla presa bene. A Novella 2000 spiega perché è finita con Drusilla Gucci. “E’ stata lei a lasciarmi, la differenza di mentalità stava pesando”, svela al settimanale il 35enne romano.

Dopo la rottura sul social immancabili sono andati in scena alcuni battibecchi a distanza tra Lenticchio e l’ereditiera 30enne. Eppure prima pareva che tra di loro andasse tutto bene. L’influencer chiarisce: “Purtroppo le cose non sono come sembrano. Siamo andati avanti perché in fondo ci vogliamo bene, portiamo rispetto l’uno per l’altra, però la nostra differenza di mentalità a lungo andare stava pesando molto sulla relazione. Con il tempo ti rendi conto che le cose non possono andare così, vai avanti, cerchi di capire dove sono i tuoi errori, ma poi ci si arrende”.

Francesco ha capito che stavano arrivando i titoli di coda “perché Drusilla ha iniziato a lamentarsi”. L’ha messo sotto accusa per il comportamento, le decisioni. Anche l’intervento per avere gli occhi azzurri è stata una delle cause. Purtroppo Chiofalo ha scoperto i mugugni della compagna con un po’ di sorpresa: “Sono stati gli altri a dirmelo, persone fidate che mi hanno fatto notare questa cosa. Ci sono rimasto molto male, perché comprendo che ci siano cose che non vanno, però raccontare i fatti privati in giro… Non è che la cosa mi abbia fatto molto piacere. Penso che non avrebbe fatto piacere a nessuno”.

“In pratica è stata lei a lasciarmi, dicendo di non volermi vedere più perché aveva capito che tra di noi non poteva proseguire - aggiunge Chiofalo - Ci sono rimasto malissimo. Avevo addirittura pensato di comprare un anello per ufficializzare una volta per tutte il nostro amore. Stavo optando per una convivenza e per qualcosa di più importante, ma non c’è stato nulla da fare”.