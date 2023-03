Si parla di lite tra il 45enne e la 41enne: i gossip dicono che sarebbe stato fatto fuori dall’Isola dei Famosi

Al suo posto, nel ruolo di inviato in Honduras, tanti nomi in corsa, l’ultimo? Filippo Bisciglia

Alvin e Ilary Blasi sono ai ferri corti? Alberto Bonato, questo il vero nome del 45enne, sul social minaccia di pubblicare gli audio della conduttrice. Pubblica uno screenshot dello scambio vocale avuto su Whatsapp con la 41enne e scrive: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca. #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione”. Da giorni si parla di una forte lite tra i due, ma c’è chi crede ancora sia tutta una boutade. E’ solo un modo per accrescere l’attenzione sul reality in partenza ad aprile?

Alvin minaccia di pubblicare gli audio di Ilary Blasi: ''Delusione, adesso basta''. Cos'è successo?

“Non ci crediamoooo. Come Hype è top. Vi aspettiamo tutti e due”, scrive un utente. “Sta scherzando....è palese che faccia dell' ironia sulla loro presunta lite…”, sottolinea un altro. “Ma...state a fa' come i Ferragnez?! Tutta fuffa per pubblicità?”, fa notare qualcuno.

Il post del 45enne sul social: scherza o i due hanno litigato veramente?

Tra i fan del programma c’è molto scetticismo sulla rottura professionale tra Alvin e la Blasi, legati negli anni da profonda amicizia. I due si sono fatti vedere insieme anche alla festa di compleanno di Michelle Hunziker, a fine gennaio scorso a Milano. Eppure Di Più nei giorni scorsi ha parlato di un violento scontro verbale, dovuto ad alcuni screzi che si sono generati durante la scorsa edizione dello show.

Il popolo del web non crede alla loro rottura, ma i gossip dicono che sarebbe stato fatto fuori dall'Isola dei Famosi

Per il settimanale Alvin avrebbe addirittura messo un veto: “O me o lei”. Così la produzione avrebbe deciso di farlo fuori. Nel ruolo di inviato in Honduras sarebbero tanti i nomi in corsa. Si è parlato inizialmente di Can Yaman, poi del gieffino Matteo Diamante, anche di Paolo Ciavarro. Un rumor dell’ultima ora racconta che il più accreditato sarebbe Filippo Bisciglia, da anni presentatore di Temptation Island. Ora sul social arriva a bomba il post di Alvin: qual è la verità?