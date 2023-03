Belen Rodriguez commossa e con voce rotta ricorda Maurizio Costanzo a Le Iene, ma piovono critiche: ecco perché

La showgirl 38enne apre lo show parlando della morte del famoso giornalista, scomparso a 84 anni

Belen Rodriguez ha gli occhi lucidi, è commossa e ha la voce rotta. A Le Iene, in apertura di puntata, ricorda Maurizio Costanzo. Apre lo show dedicando un pensiero al famoso giornalista scomparso venerdì 24 febbraio, a 84 anni. Parla anche di Maria De Filippi che l’ha voluta prima ad Amici e poi a Tu sì que vales. “Conservo tutti i suoi consigli”, sottolinea quasi in lacrime. Eppure piovono critiche per lei.

“Inizio questa puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui ieri tutta l'Italia ha dato l'ultimo saluto, Maurizio Costanzo”, esordisce Belen.

“Voglio salutare anche Maria, scusate ma è commovente - prosegue emozionata la showgirl 38enne - Io conservo le tartarughe che mi ha regalato, guardandole mi ricordo di tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Ciao Maurizio, un abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene”.

Belen era legata a Costanzo, che tante volte l’ha ospitata al Maurizio Costanzo Show. Ha un rapporto molto stretto anche con la De Filippi, eppure il suo silenzio nei giorni scorsi ha fatto scalpore. I follower, nonostante le sue parole in tv, le rivolgono critiche feroci. Ritengono imperdonabile che non abbia fatto alcun riferimento alla morte di Costanzo sui social, come pure che non sia andata al funerale a Roma.

“Nemmeno al funerale era.. Pensa quanto è addolorata”, scrivono in tanti. “Non ha pubblicato nessun post o stories riguardo a lui (oltre alla non partecipazione al funerale) e ora fa questo monologo perché deve? Ma per favore”, sottolinea un altro. “Poteva vestirsi un po' più colorata per esprimere il suo cordoglio”, dice qualcuno facendo riferimento al minidress indossato a Le Iene dalla conduttrice. “Non ha pubblicato nulla da giorni e stasera se ne esce così… Ridicola”, fa notare un utente. “Ma voi cosa ne sapete se ha chiamato Maria in privato? Se fosse così sarebbe migliore di tutti quelli che ci hanno fatto pubblicità sopra sui social e in tv”, ribatte un altro prendendo le difese di Belen.