''Lascia tutti con l'amaro in bocca'': Amadeus parla di Chiara Ferragni e del caso Balocco, le sue parole

Amadeus si prepara al suo quinto Festival di Sanremo e a sorpresa non chiude la porta a un’eventuale sesta conduzione e direzione artistica della kermesse. Nel corso di una lunga intervista a La Repubblica il presentatore 61enne parla anche di Chiara Ferragni e del caso Balocco. “Lascia tutti con l’amaro in bocca”, commenta.

Lo scandalo che ha investito l’imprenditrice digitale, condannata dall’Antitrust a pagare una multa di un milione di euro per pratica commerciale scorretta, ancora non si placa. Anzi, rischia di travolgerla. La Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione per fare chiarezza, alcuni brand hanno deciso di non volerla più come testimonial. E ora sono finite anche sotto esame altre campagne a scopo di beneficenza della fashion blogger. Amadeus, chiamato in causa dal giornalista per esprimere un’opinione in merito, dice la sua. Il conduttore lo scorso anno ha scelto la 36enne per Sanremo 2023, fortemente convinto di averla all’Ariston.

“Provo dispiacere per chi vive questa situazione – sottolinea Amadeus al quotidiano – Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore’”.

Non è spaventato per le eventuali polemiche legate alla manifestazione canora. Amadeus oramai mantiene sempre la calma: “Le polemiche? Non possono non esistere. Me lo disse Pippo Baudo durante un famoso pranzo in cui mi diede preziosi consigli che mi aprirono gli occhi: ‘Ricordati che le polemiche faranno parte di Sanremo, se non ci saranno, non sarà Festival‘. Non sono fatto per la polemica caratterialmente, ma sono Swiffer, le attiro senza cercarle. Sono 5 ore di diretta, può succedere qualunque cosa. Ma ho anche capito che la polemica, con la velocità con cui arriva, si spegne”. Tutti però si domandano se il caso Balocco fosse esploso durante Sanremo come si sarebbe comportato, avendo Chiara al fianco.