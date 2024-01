Laura Freddi organizza una super festa di compleanno per i 6 anni della figlia Ginevra a tema Barbie: guarda

La showgirl 51enne regala un vero e proprio party da sogno alla sua piccola

Sceglie il Monteverde Club di Roma e fa felice la bambina e tutte le sue amichette

Laura Freddi non bada a spese pur di realizzare un party da sogno per la sua bambina. La showgirl organizza una super festa di compleanno per i 6 anni della figlia Ginevra a tema Barbie. A Roma sceglie come location il Monteverde Club, per l’allestimento e gli ospiti si affida a Spazio Lattementa di Guendalina Giorgi, a Sonia Gioia, Luca Fubelli e Rosa e per la torta, pazzesca, decide per Cavalletti, dessert shop.

Laura Freddi organizza una super festa di compleanno per i 6 anni della figlia Ginevra a tema Barbie

Sul suo profilo social la 51enne condivide tante storie della festa e anche video. Ogni cosa è stata curata alla perfezione: c’è l’angolo trucco, una passerella per la sfilata, tavoli imbanditi con i fiori, uno spazio foto in cui ogni ospite può farsi fotografare all’interno dell’iconica scatola che contiene le famose bambole della Mattel. C’è persino un guardaroba, con abiti, cappelli e sciarpe fashioniste, per potersi cambiare e assomigliare così a una vera Barbie.

“Crea il tuo outfit”, si legge. Come anche: “Benvenuti alla sfilata per il Ginevra party”. Una moltitudine di dolcetti e bevande sono disposte con cura su spazi appositi. Ginny è felice. “Grazie a tutti coloro che hanno collaborato perché si potesse realizzare la festa di Barbie per i 6 anni di Ginevra. E’ andata proprio come lei se l’aspettava …Ancora auguri piccola mia, già siamo a 6”, sottolinea la Freddi in un post.

Nella sala del Monteverde Club è stata persino creata una passerella per la sfilata delle piccole ospiti

L'ex ragazza di Non è la Rai posa con alcune delle animatrici

A fine festa arriva il momento di spegnere le candeline. Ginevra posa con la famosa mamma e papà Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di Beach Volley. Laura Freddi adora la bimba. E’ riuscita ad averla nel 2016, dopo averci provato tanto e aver avuto un aborto quando era ancora sposata con l’imprenditore Claudio Casavecchia, aborto che ha mandato in frantumi la sua relazione.

Laura si diverte lei stessa a creare outfit con alcune amiche

La Freddi è stata aiutata nell'organizzazione da Sonia Gioia e non solo

Recentemente in tv, a Verissimo, parlando della figlia, l’ex ragazza di Non è la Rai ha detto: “E’ una figlia che ho tanto desiderato e che è arrivata solo a 45 anni. Sto ancora cercando di riprendermi da allora. Non è facile a quest’età, anche se comunque il tempo è volato perché oggi ha già quasi sei anni”.