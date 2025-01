Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo romanticissimi a Parigi dopo 16 anni di nozze: vacanza col figlio e bacio sotto la Torre Eiffel

Il conduttore 62enne e la 47enne, sposati dal 2009, hanno trascorso il Capodanno nella capitale di Francia

Amadeus è già rientrato ‘alla base’, pronto a riprendere il lavoro su Nove, dove è andato dopo aver detto addio (o forse solo ‘arrivederci’) alla Rai. Il conduttore 62enne e la moglie Giovanna Civitillo prima si sono rilassati a Parigi. Sono volati nella capitale di Francia romanticissimi più del solito dopo ben 16 anni di nozze. Il sentimento che li lega è inossidabile. La vacanza, però, non è stata in coppia, con il 62enne e la 47enne in vacanza sono andati pure il figlio José e la loro cagnolina, un delizioso Boston Terrier di nome Kira, entrato in famiglia a ottobre del 2020.

Il presentatore svela tutto sul social. Fa lo stesso Giovanna, condividendo alcune immagini che raccontano il viaggio. Amadeus, la Civitillo e il loro adorato figlio, che il 18 gennaio prossimo compirà 16 anni, hanno passeggiato fino alla Tour Eiffel. La coppia si è scambiata anche un tenero bacio per suggellare il momento. Poi c’è stata la visita ai musei, il Louvre e il museo d’Orsay. Immancabile anche una visita alla cattedrale di Notre-Dame, appena riaperta dopo il rovinoso incendio del 15 aprile 2019 e il successivo restauro ‘lampo’.

La famiglia Sebastiani è a Parigi che ha dato il benvenuto al nuovo anno, un 2025 che si annuncia pieno zeppo di novità per loro. Il presentatore si trova a suo agio nella sua nuova realtà televisiva. Non ha rimpianti sui programmi abbandonati che continuano a essere un successo. Recentemente ha detto: “Sono felice quando le cose continuano ad andare bene, L’Eredità è il preserale più longevo, auguro il successo ai programmi che ho fatto. Posso avere mille difetti, ma non conosco l’invidia e il rosicamento". E su Stefano che ha fatto crescere ancora di più lo share di Affari Tuoi ha precisato: "Faccio zapping, certo, mi capita. Se raggiunge questi ascolti vuol dire che De Martino lo fa bene".