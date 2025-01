L'ex calciatore Marco Borriello paparazzato con la presunta nuova fidanzata: lei sarebbe una ricchissima ereditiera, il gossip

Il napoletano 42enne passeggia in centro con la 24enne, figlia di un miliardario

I due si sarebbero avvicinati grazie all’amicizia tra il papà e il famoso sportivo…

Potrebbe essere finalmente quella giusta, chissà. Marco Borriello è stato paparazzato a Milano, per le vie del centro, con la presunta nuova fidanzata. Le foto le pubblica Chi. Il settimanale svela l’identità della ragazza, una ricchissima ereditiera. Lei è Eleonora Preziosi, 24 anni, figlia del miliardario Enrico Preziosi, patron di Giochi Preziosi ed ex presidente del Genoa, squadra in cui l’ex calciatore 42enne ha militato nel 2015. Oggi il team è di proprietà di Dan Socu, imprenditore rumeno.

Per il settimanale Marco, scapolo indomito e rubacuori finora, sarebbe cotto della ragazza, che ha quasi la metà dei suoi anni. Ha persino una sua foto come salvaschermo dello smartphone. Laureata in lingue in cattolica con il massimo dei voti, Eleonora si occupa di comunicazione nell’azienda del papà.

Stando a quel che racconta il giornale, Borriello si sarebbe avvicinato alla rampolla proprio grazie al legame con Enrico, proprietario di una villa a Ibiza, dove trascorre molto tempo. Lo sportivo vive da tempo nell’isola delle Baleari, questo lo avrebbe portato a frequentare spesso la famiglia Preziosi e a far sì che scoccasse la scintilla nel suo cuore per Eleonora.

La loro relazione starebbe diventando giorno dopo giorno sempre più seria: tutto lascerebbe pensare che lo scapolo d’oro del calcio italiano sia pronto per mettere la testa a posto e ‘fare famiglia’. Ma solo il tempo potrà dare qualche certezza in più.