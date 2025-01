Paolo Bonolis annuncia addio all'agenzia di Lucio Presta, l'agente al vetriolo: ''Ha incontrato donna sbagliata e paga conseguenze''

Sul social il post arriva come un fulmine a ciel sereno: il presentatore era nella scuderia del manager da 35 anni

Al momento non arriva alcuna spiegazione sul motivo che ha portato alla separazione

Dopo la separazione dalla moglie Sonia Bruganelli, arriva un altro radicale cambio di vita per Paolo Bonolis. Il conduttore annuncia a sorpresa l’addio all’agenzia di Lucio Presta. Sul social il post del 63enne arriva come un fulmine a ciel sereno: il presentatore era legato alla scuderia del famoso manager sposato con Paola Perego da ben 35 anni. Il 64enne non ci sta e affida nei commenti una replica al vetriolo, chiamando in causa, quasi sicuramente, proprio la Bruganelli: "Ha incontrato la donna sbagliata e paga le conseguenze".

Bonolis scrive: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre’. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”. Paolo non aggiunge altro, al momento non arriva alcuna spiegazione sul motivo che ha portato alla rottura.

A distanza di poco più di un anno dal crack amaro con Amadeus, arrivato a fine dicembre 2023, Presta perde un altro pezzo da novanta della sua scuderia. Bonolis era uno dei suoi vanti, ora Paolo, però, devia e decide di abbandonare l’agenzia che l’ha aiutato a diventare una delle stelle più importanti della televisione italiana. I rumor sconquassano l’ambiente della showbiz e diventeranno, forse, assordanti nel giro di poche ore. Gli addetti si fanno molte domande, intanto i gossip sussurrano che Paolo sarebbe destinato a rinnovare per altri tre anni l’accordo con Mediaset in scadenza. Per lui, quindi, niente Rai. Tutto, però, potrebbe mutare. Chissà…

Intanto Presta in persona commenta il post di Bonolis e fa riferimento quasi sicuramente alla ormai ex moglie di Bonolis. Tutto in maiuscolo sottolinea: "ANCHE LE PERSONE PERBENE COME TE POSSONO AVER LA SFORTUNA DI INCONTRARE LA DONNA SBAGLIATA E PAGARNE LE CONSEGUENZE!".