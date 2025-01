''Si è avvicinato e mi ha chiesto come mi chiamassi su Instagram'': Ilary Blasi rivela com'è iniziato l'amore col fidanzato Bastian

“Lui mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me”

Nella nuova serie Netflix dedicata alla conduttrice c’è pure il 37enne a cui è legata da novembre 2022

Ilary Blasi parla di Ilary, la nuova serie tv a lei dedicata in onda su Netflix a partire da domani, 9 gennaio. Qui racconta la sua vita tra famiglia, amici e compagno. A Chi, che le regala la cover del settimanale, la conduttrice 43enne rivela com’è iniziato l’amore col fidanzato Bastian Muller, 37 anni, a cui è legata dal novembre del 2022. Tutto è cominciato della lounge dell’aeroporto di New York.

La Blasi fa sapere che l’imprenditore non parla ancora italiano: “Parla un po’ in inglese e un po’ in tedesco. Capisce l’italiano quando lo parlano gli altri, ma ancora non si esprime nella nostra lingua, serve ancora tempo”. Ironizza su chi continua a dire che è un ‘fake’, uno con cui lei si fa solo le foto.

Ilary sul loro primo incontro, pochi mesi dopo l’addio con Totti, confida: “Credo al destino, penso che ci sia un percorso indicato per ciascuno di noi, basta leggere i segnali. Poi, certo, aiutati che Dio ti aiuta. Ma è vero che una cartomante mi aveva anticipato che a New York avrei incontrato l’uomo della mia vita. Ed è successo proprio all’ultimo secondo, mentre aspettavo il volo di ritorno per l’Italia. Chiamalo caso, colpo di fortuna. Bastian mi si è avvicinato, si è presentato e, anziché chiedermi il numero di telefono, mi ha chiesto come mi chiamassi su Instagram per seguirmi. Capito? Io ero rimasta all’antica, ero fuori dal mercato da 20 anni e non sapevo come funzionasse oggi l’approccio. Tanto che poi una mia amica mi ha detto: ‘Ma gli hai chiesto come si chiama lui? Altrimenti come fate a ritrovarvi?’”.

Quando si sono rivisti, Bastian le ha offerto champagne. Lui non la conosceva: “Ci credo, in Germania conoscono solo Michelle Hunziker, non mi calcolano”, sottolinea la romana. Il primo weekend insieme la famosa collega svizzera di Ilary era con loro: “Sicuramente è stato contento di trovare una persona che parlasse tedesco. Ma in Germania non guardano tanto il gossip, si concentrano più che altro sulla loro vita”.

L’ex Letterina ha iniziato un nuovo percorso di vita con Muller. Ha detto di no a La Talpa e a L’Isola perché non entusiasta dei progetti, si è appena iscritta al corso di laurea in Criminologia, passando il test d’ingresso. Prende tutto vivendo giorno per giorno, assaporando la felicità circondata dalle sorelle, la madre e i tre figli avuti da Francesco. E proprio su quell’'unica' che l’ex capitano della Roma le dedicò segnando a un derby, titolo pure del suo primo docu-reality, Ilary dice: “Bastian mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me”.