''Ho pianto troppe lacrime per contarle'': Meghan Markle annuncia la morte del suo amato cane

La 43enne aveva adottato da un canile Guy nel 2015, dieci anni fa

Martedì il triste annuncio e il lungo addio social all’amico a quattro zampe

Meghan Markle ha condiviso la devastante notizia della morte del suo cane Guy. Attraverso un post carico di pathos pubblicato sul suo nuovo account Instagram il 7 gennaio, la 43enne ha espresso il profondo dolore per la perdita del fedele compagno che l'ha accompagnata in molti dei momenti più importanti della sua vita.

“Ho pianto troppe lacrime per contarle - il tipo di lacrime che ti fanno entrare sotto la doccia con la folle speranza che l’acqua che scorre sul tuo viso in qualche modo ti faccia non sentirle, o fingere che non ci siano. Ma ci sono. Ed è giusto così”, ha scritto Meghan.

“Grazie per tanti anni di amore incondizionato, mio dolce Guy. Hai riempito la mia vita in modi che non potrai mai sapere”, ha aggiunto.

Meghan Markle, 43 anni, e il Principe Harry, 40, con Guy

Guy era più di un semplice animale domestico per Meghan: era una presenza costante accanto a lei dai giorni in cui lavorava nella serie televisiva ‘Suits’, fino alla proposta di matrimonio di Harry e al loro matrimonio reale. Il beagle è persino apparso nel trailer della nuova serie Netflix della Duchessa, ‘With Love, Meghan’, sdraiato nella sua cuccia accanto a lei in cucina.

Meghan insieme all'amico a quattro zampe che non c'è più

La storia di Guy è commovente. E’ stato salvato da un canile in Kentucky, dove gli erano rimasti pochi giorni di vita prima dell’eutanasia (in molti paesi i cani nei canili che non sono adottati vengono uccisi dopo un breve periodo), è stato trasferito in Canada nel 2015, dove Meghan lo ha adottato.

“Lo chiamavano ‘il piccolo’ perché era così piccolo e fragile, così l'ho chiamato ‘Guy’. Ed è stato il miglior compagno che una ragazza potesse desiderare”, ha sottolineato.

Meghan ha anche ricordato il difficile incidente che Guy ha subito poco prima del suo trasferimento nel Regno Unito. Il cane ha attraversato diverse operazioni e mesi di riabilitazione. Meghan e Harry non hanno mai smesso di stargli vicino, facendo visita a Guy nel cuore della notte durante il suo lungo recupero.

Guy durante la riabilitazione col Principe Harry

Nel messaggio di addio, Meghan ha voluto ringraziare i veterinari e i suoi amici che hanno mostrato amore e cura per Guy nel corso degli anni, sottolineando quanto fosse speciale per lei: “Perché molti di voi vedranno ora Guy in questa nuova serie, spero che possiate capire perché sono così devastata per la sua perdita. Penso che potreste innamorarvi un po’ di lui anche voi”.

Guy non era solo un cane, ma un membro della famiglia che ha lasciato un segno indelebile nella vita di Meghan e nei cuori di chi lo ha conosciuto.