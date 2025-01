Dopo aver espresso il desiderio di incontrare un compagno facoltoso a Belve, Maria De Filippi l’accontenta

L’opinionista 59enne esaminerà i candidati: chi si presenta deve portarle subito un regalo

Ride divertita mentre elenca tutte le qualità che il suo ‘principe azzurro’ dovrà avere. Maria De Filippi l’ascolta con grande pazienza. C’è chi pensa sia uno scherzo, per molti Tina Cipollari si rimette in gioco come nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo aver espresso il desiderio di incontrare un compagno facoltoso a Belve, la presentatrice 63enne, da sempre la sua mentore, l’accontenta.

''Cerco un uomo molto benestante che mi sposi senza separazione dei beni'': Tina Cipollari nuova tronista di 'Uomini e Donne'

Sull’account ufficiale del popolarissimo dating show si legge: “Tina cerca l’amore. Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama i numeri 0637351664 o 0637351665, o vai nel LINK IN BIO su WittyTV e iscriviti ai casting indicando che ti piacerebbe corteggiarla! #UominieDonne”.

Lo accompagna il video in cui la Cipollari parla del futuro compagno che le piacerebbe incontrare. Tina è una che non si accontenta affatto. “Allora io, Maria, sono single mai da un po’ di tempo, cerco un uomo, l’età è dai 63 anni. Se poi portati bene può arrivare anche a 77, 78 anni, anche 80. Meglio se è un uomo autonomo che non ha bisogno proprio che, insomma, che io lo accudisco da subito… Se è vedovo è meglio, non credo che possa presentarsi qualcuno simile a quell’età. Anche se ha dei figli va bene, l’importante è che vivono all’estero, che non si occupano più del padre, diciamo, ecco”, esordisce.

“L’età l’ho detta, la posizione economica… - prosegue Tina - Deve essere non benestante, ma molto benestante. Ovviamente, Maria, è un uomo disposto a sposarmi. Non la separazione dei beni. Poi deve essere molto ricco, cioè tipo, non so, una bella casa in montagna tipo St. Moritz. Diverse case, non so, una casa a New York, una a Londra, Parigi. Un uomo che ama viaggiare. In cambio io do la mia presenza. Ovviamente io sono una donna di casa, so cucinare bene, sono una donna molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare, che mi dà quello che io desidero”.

La Cipollari aggiunge: “Lo lascerei molto libero: se vuole andare a giocare al golf, magari ha la passione della barca a vela, può andare. Non do peso all’aspetto, cioè non ha importanza l’aspetto fisico. Se chiama qualcuno… Questo è un appello serio. Ah, ecco: per metterli alla prova, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo. Mi basta il regalo, io capisco se è un uomo… Un’altra cosa: non basta solo ricco, deve essere anche generoso, perché un uomo ricchissimo, poi avaro, è tutt’uno”. Maria De Filippi serafica la lascia parlare e conclude: “Va bene, vediamo chi telefona”.