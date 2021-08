E’ ufficiale, Amadeus condurrà il suo terzo Sanremo: 'E’ incredibile!’

Amadeus condurrà il suo terzo Sanremo. Ci sarà ancora lui al timone del festival, quello del 2022, è ufficiale. L’annuncio arriva al Tg1. “E’ incredibile!”, esclama il conduttore, il direttore di Rai1, Stefano Coletta, e il nuovo amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, lo hanno convinto a guidare per il terzo anno consecutivo la kermesse canora.

Amadeus si prepara a organizzare nuovamente, anche da direttore artistico, il suo terzo Sanremo: il primo è stato da record, il secondo in piena pandemia, ha riscosso meno successo, le canzoni, però, sono state premiate e sono diventate in breve tempo la colonna sonora del pubblico nel loro quotidiano. Quello del 2022 rappresenta una nuova opportunità per il presentatore, che vuole superarsi.

“Chi l'avrebbe mai detto, io per primo non avrei mai pensato di condurre tre Festival di Sanremo di seguito - spiega Amadeus al Tg1 - E' una grandissima gioia, ringrazio Fuortes e Coletta, per avermi voluto a condurre Sanremo per la terza volta a febbraio 2022. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare, ascoltare canzoni e preparare lo spettacolo".

Aveva inizialmente detto di no all’indomani dell’ultima serata di Sanremo 2021. “Se la Rai lo vorrà, mi auguro di poter condurre ancora il Festival di Sanremo. Ma non nel 2022”, aveva sottolineato il 58enne ai giornalisti. Amadeus ha cambiato idea, grazie a Stefano Coletta, che spiega la scelta fatta dalla Rai: “Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell'ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l'Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. E’ in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/8/2021.