Ambra Angiolini conferma la relazione con l'attore Andrea Bosca e lo presenta in famiglia: a cena con lui e i parenti stretti

Ambra Angiolini esce allo scoperto col suo nuovo fidanzato. Dopo le immagini pubblicate da Diva e Donna, l’attrice 45enne conferma la relazione con l’attore Andrea Bosca. Pubblica la prima storia sul social insieme a lui. Il 42enne, che vive a Roma, è volato a Milano per applaudirla al Teatro Carcamo, dove è andata in scena con “Il Nodo”, spettacolo di cui è protagonista insieme ad Arianna Scommegna e Ludovica Modugno. Ambra sorride felice a cena accanto ad Andrea e lo presenta in famiglia: a tavola con loro ci sono tutti i suoi parenti stretti, figli compresi.

“Famiglia a teatro grazie”, scrive Ambra nel video che condivide nelle sue IG Stories in cui si fa vedere per la prima volta accanto ad Andrea. Di fronte all’artista ci sono i due figli che la Angiolini ha avuto da Francesco Renga, Jolanda, 19 anni, e Leonardo, 16. Tra i commensali pure i genitori dell’ex stella di Non è la Rai, Doriana e Alfredo.

Andrea, prima dello spettacolo, è dietro le quinte, per dare il suo sostegno alla compagna. C’è pure Jolanda. Ambra, emozionata, esce e si avvia sul palco per dare inizio alla commedia.

La Angiolini e Bosca si sarebbero innamorati mentre recitavano sul set della fiction “Protezione Civile”, durante le riprese iniziate la primavera scorsa alle Eolie, in Sicilia. Per l’esattezza a Stromboli. Da quel momento tra i due la storia sarebbe andata in crescendo, fino a ora.

Dopo la rottura improvvisa con Max Allegri, nel 2021, Ambra sembrava aver messo in stand by la sua vita sentimentale. Bosca nel suo passato ha avuto un lungo legame con l’attrice napoletana ed ex veejay di MTV Valeria Bilello. Non è mai stato sposato e non ha figli, deve averla conquistata.