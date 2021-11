Ambra Angiolini si fa truccare dalla figlia prima di andare in scena: guarda

Ambra Angiolini si fa truccare dalla figlia prima di andare in scena. E’ Jolanda, 17 anni, a occuparsi del make up della mamma in camerino. L’attrice 44enne ha un legame fortissimo con la primogenita avuta dall’ex compagno Francesco Renga, al punto che si è regalata un tatuaggio complementare insieme alla sua piccola donna un mese fa.

Ambra, mamma anche di Leonardo, 15 anni, sempre nato dal legame con il cantante nato a Brescia, seduta davanti allo specchio, lascia che Jolanda le sottolinei lo sguardo con il trucco sugli occhi. La ragazza è concentratissima: le piace prendersi cura della madre e renderla ancora più bella.

La Angiolini si sente ‘ricchissima’ grazie ai figli. Finita al centro dei gossip per la fine del legame con Massimiliano Allegri, colpevole anche di un presunto tradimento ai danni dell’ex stella di Non è la Rai, è grazie alla famiglia che ritrova la serenità e pure al lavoro.

Impegnata tutti i giorni su Radio Capital, Ambra torna in teatro con Il Nodo della giovane Johnna Adams, uno spettacolo che affronta il difficile tema del bullismo in cui una madre e un’insegnante si confrontano con grande intensità.

