Ambra Lombardo chiede scusa a Barbara d’Urso: 'Sono pentita’

Ambra Lombardo è pentita. L’ex gieffina, che ha partecipato alla 16esima edizione del reality di Canale5 nel 2019, da anni non si vede più nei salotti tv di Barbara d’Urso, dove per un periodo è stata spesso ospite. Quest’ultima infatti non ha preso particolarmente bene un gesto della siciliana, che quando esplose il caso riguardo un suo presunto tradimento nei confronti dell’allora fidanzato Kikò Nalli, decise di diffidare proprio la conduttrice Mediaset dal parlarne nei suoi programmi.

Oggi la 35enne, che di professione fa l’insegnante (oltre che l’opinionista a ‘Tiki Taka’) tornerebbe sui suoi passi, se potesse. Sostiene di essere stata mal consigliata e di aver passato un periodo difficile. Sulle pagine di ‘Di Più’ ha fatto sapere: “Ho fatto un gesto forte di cui mi sono pentita subito dopo. Sono stata consigliata male probabilmente. Probabilmente l’ho fatto per paura di conseguenze sul mio lavoro e a scuola. Devo tantissimo alla signora d’Urso e vorrei un giorno avere la possibilità di spiegarle la grande difficoltà che vivevo in quei giorni”.

A quanto pare Ambra, che ha interrotto la relazione con l’ex marito di Tina Cipollari da anni (i due si erano conosciuti proprio nella casa del ‘Grande Fratello’), vorrebbe poter tornare ospite della d’Urso per chiarire quanto successo. “Non sono una persona irriconoscente e vorrei chiederle scusa di persona per la scelta forte che ho fatto. Dopo quel caso sono stata insultata sui social network e per strada. Provavo grande imbarazzo a scuola per le cose mortificanti che si dicevano di me in televisione”, ha aggiunto. Bisognerà vedere se ora arriverà il perdono di Carmelita…

Scritto da: la Redazione il 24/5/2021.