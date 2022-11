Amedeo Goria confessa di aver praticato lo scambismo: ''Il sesso è il mio unico vizio, sono incuriosito dalle trans''

Il giornalista 68enne, ex marito di Maria Teresa Ruta, senza freni

Amedeo Goria è senza freni. A Nuovo il giornalista 68enne, ex marito di Maria Teresa Ruta confessa di aver praticato lo scambismo. In merito alla sua sfera intima svela che il sesso è il suo unico vizio. “Sono molto incuriosito dalle trans”, aggiunge.

L’ex gieffino vip, volto in passato di Rai Sport, è molto chiaro: “Lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: ‘Più sesso per tutti!. Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio”. L’astinenza, per lui, fa malissimo: “L'attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio. E immunitario. Finché c'è testosterone, c'è buonumore”.

Amedeo è ancora in ottima forma, non ha bisogno di ‘aiutarsi’ quando c’è di mezzo il sesso: “Assolutamente no! Bisogna vivere il sesso con naturalezza. Quando si è stanchi ci si riposa. Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce”.

Goria è sempre pronto a nuove conoscenze, la coppia, però, gli sta un po’ stretta: “Quando si è in crisi, bisogna ravvivare il desiderio aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie. Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione”.

Il giornalista è sicuro di sé: “Con gli anni penso di essere diventato un tipo interessante esteticamente. Da giovane invece avevo il complesso di essere bruttarello ed ero pure balbuziente”. E svela: “Non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi”. Amedeo però precisa: “Non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio”.