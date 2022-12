Anastasia Kuzmina difende Selvaggia Lucarelli: ''Odiarla è una moda''

La ballerina ha spiegato di pensare che ci sia un accanimento contro la giornalista

Anastasia Kuzmina ha voluto essere una voce fuori dal coro all’interno di ‘Ballando con le Stelle’ e ha difeso Selvaggia Lucarelli, ultimamente al centro di diverse polemiche che l’hanno vista contrapposta a molti protagonisti dello show di Rai1. La 29enne di origini ucraine ha spiegato di pensare che quella di “odiare” la giornalista sia una sorta di “moda”.

“Cosa penso della tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli? Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo Ballando con le Stelle. Mi sta simpatica e sono anche molto in disaccordo con tutto l’odio che riceve. Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla”, ha affermato sul social.

Anastasia Kuzmina, 29 anni, è una delle ballerine più longeve dello show

Anastasia, che è stata l’insegnante di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della Lucarelli ora eliminato dal talent, ha poi aggiunto: “Se ce l’ho con Sara Di Vaira, perché non ci ha salvati dopo l’eliminazione allo spareggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio? Ma no, anche se in realtà ci speravo ma va bene così”.

Già qualche tempo fa Anastasia aveva fatto sapere che l’eliminazione sua e di Lorenzo dalla gara non è stata dettata da scarse capacità in pista, ma da pregiudizi verso il fidanzato di Selvaggia. “Era impossibile combattere con l’odio che ha contro Lorenzo. L’hanno fatto fuori, perché secondo me lo volevano fuori. Io e lui pensavamo sarebbe bastato ballare bene e impegnarsi, ma non era proprio così. Lui come volete che stia, non bene, adesso speriamo nel ripescaggio. Anche se c’è quel fenomeno di Simone Di Pasquale con Luisella Costamagna che fa le facce brutte quando balliamo io e Lorenzo. A dire il vero non voglio nemmeno parlare di lei. Però il suo maestro invece è fantastico”, aveva fatto sapere.