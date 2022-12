Ilary Blasi a pranzo col cugino dell'ex marito Francesco Totti: guarda

La presentatrice al ristorante con la famiglia: c’è pure Angelo Marrozzini, ex fedelissimo del 46enne

Ilary Blasi si regala una domenica in famiglia al ristorante Osteria della Stazione a Marino, ai Castelli. Nella lunga tavolata che accoglie i commensali si scorge un volto che non passa inosservato: oltre alla sorella Silvia, al cognato Ivan Peruch, allo zio Stefano Serafini, alle figlie Chanel e Isabel, alle nipotine e ad altri parenti, ecco spuntare, Angelo Marrozzini, il cugino di Francesco Totti, figlio del fratello della mamma dell’ex capitano della Roma 46enne, Fiorella.

Le storie postate da Ilary sul social fanno subito il giro del web e i media, che accendono i riflettori sulla frequentazione della Blasi, sottolineano subito la presenza di Angelo al pranzo. Lui era uno dei fedelissimi di Francesco, quasi un secondo fratello oltre a quello vero, Riccardo, soprannominato Pisolo dallo sportivo, suo testimone di nozze il 19 giugno 2005, quando andò all’altare con la conduttrice 41enne. Marrozzini ha conservato, a quanto pare, ottimi rapporti con la Blasi.

“A lui, guarito dopo un terribile incidente che lo mandò in coma, Francesco nel 2008 dedicò il gol numero 200. Nella magica notte di Berlino del 2006, con la Coppa del Mondo tra le braccia, Totti indossò la maglietta di Angelo. Marrozzini detiene pure il 5 per cento dello Sporting Club Totti, la squadra della Longarina (il 90 è di Ilary, l’altro 5 del cognato Ivan). Erano davvero legati. Ora, a quanto pare, non più. Non è difficile capire con chi si è schierato Angelo, a sorpresa, dopo la burrascosa separazione tra il campione e la conduttrice dell’Isola dei Famosi”, scrive il Corriere della Sera.

Il quotidiano malizioso aggiunge: “Ci vuole poco a fare due più due. Ricordando le chiacchiere che giravano qualche tempo fa, subito dopo l’addio tra Ilary e Francesco. Quando si diceva che una persona a lui molto cara, di quella cerchia ristretta di affetti che lo protegge da sempre, pur sapendo che sua moglie lo stava facendo pedinare da un investigatore, non lo avrebbe avvertito. Quando lo ha scoperto, l’eterno 10 giallorosso l’avrebbe presa malissimo, vivendolo come un vero tradimento. Di quelli che non si possono perdonare. Questa persona, dunque, a occhio e croce, potrebbe essere proprio il cugino Angelo Marrozzini. Che evidentemente ha scelto di ‘passare al nemico’. Confluendo nel clan Blasi, il perché lo sa soltanto lui”.