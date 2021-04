Andrea Cerioli pentito di essere andato all’Isola: 'Forse non è il reality per me’

Andrea Cerioli sembra essersi pentito di aver accettato di partecipare all’Isola dei Famosi. Durante l’ultima puntata del reality (quella andata in onda giovedì 1 aprile) ha infatti potuto comunicare con la fidanzata, Arianna Cirrincione. Quest’ultima gli ha detto di vederlo un po’ spento. Lui ha capito il messaggio, ma si è risentito. Così ha poi chiesto la parola ad Ilary Blasi per fare sapere il suo punto di vista. “Conosco benissimo Arianna e se lei mi dice che sto facendo la figura del morto e credimi Ilary, che io qua faccio tutt’altro che il morto, e lei mi dice così allora probabilmente non sono adatto a fare questo reality”, ha spiegato.

“Non c’è una diretta 24 ore su 24. Penso di aver fatto il cretino h24 con tutti qua, se di me in Italia arrivano solo due clip dove piango, forse questo non è il reality fatto per me”, ha poi aggiunto Andrea, noto per aver partecipato come tronista a ‘Uomini e Donne’.

Il 31enne ha quindi messo in discussione la scelta di volare in Honduras. Forse non avrebbe dovuto accettare. Qualcuno lo aveva anche avvisato. “Forse dovevo dar ragione a quelle persone che mi dicevano che non era il reality fatto apposta per me. Il mio problema è che non riuscirò mai ad aspettare la telecamera per parlar male di qualcuno, se voglio fare una carezza a qualcuno gliela faccio senza aspettare la telecamera, qua ci sono solo due telecamere, non abbiamo il microfono o le telecamere puntate”, ha concluso.

Andrea e Arianna sono una coppia da molto tempo. Convivono e a quanto pare matrimonio e figli sono all’orizzonte.

Scritto da: la Redazione il 2/4/2021.