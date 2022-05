Andrea Delogu, la prima foto della conduttrice 40enne col fidanzato 23enne

Andrea Delogu è romantica accanto a Luigi Bruno. Arriva sul social la prima foto della conduttrice 40enne con fidanzato appena 23enne, è il modello a condividerla nelle sue IG Stories. Il ragazzo celebra il compleanno della sua ‘rossa’ del cuore, che oggi, 23 maggio, spegne 40 candeline. “Auguri baby”, scrive. Andrea immediatamente ‘reposta’.

Nonostante il legame vada avanti da settembre, finora i due erano stati immortalati insieme solo dai paparazzi. Finalmente escono allo scoperto. La Delogu a marzo scorso, raccontando la fine del matrimonio con Francesco Montanari, con cui conserva un ottimo rapporto, in merito al nuovo amore aveva detto: “Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone. Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. E’ una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume”.

Luigi è riuscito a far breccia stabilmente nel cuore della presentatrice. Il giovane è molto richiesto dai brand moda, seguito dalla Elite Model Management di Milano, è alto 1.85 cm, i suoi capelli sono castani e anche gli occhi sono marroni. Andrea è attratta da lui, ma non è solo una questione fisica: c’è molto di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.