''Dopo il divorzio nessuno ci ha provato con me per un anno, si spaventavano'': Andrea Delogu rivela quanto è stato difficile trovare un fidanzato

E’ stata legata a Francesco Montanari per sette anni, quattro di matrimonio: l’addio a gennaio 2021

Andrea Delogu si mette a nudo nel podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal BSMT. Parla della carriera e del suo privato. La conduttrice e attrice rivela quanto è stato difficile trovare un fidanzato dopo l’addio con Francesco Montanari, a cui è stata legata sette anni, quattro di matrimonio. L’addio tra i due è arrivato a gennaio 2021. “Dopo il divorzio per un anno nessuno ci provava con me, si spaventavano”, confessa.

“Ma tu ci credi che non c'è stato uno che ci abbia provato con me? Non c'è stato uno che ci abbia provato con me. Io ci ho sempre provato. Per un anno ci ho provato con molte persone perché nessuno cedeva e io volevo avere delle relazioni. Credimi, nessuno, e quando ci provavo io si spaventavano tutti. Non mi hanno toccato con un dito per mesi”, racconta Andrea.

La Delogu rivela anche un aneddoto riguardante la singletudine forzata: “Uno mi ha scioccato una volta, infatti poi ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto: 'Ho chiuso'. Con questo ci si scriveva da un po' di settimane, a un certo punto l'ho invitato a casa, basta no? Gli ho detto: 'Vieni a casa', lui mi fa: 'Dai, vengo a prendere un caffè e poi ti lascio, vado via, non ti preoccupare'. E io: 'Ma no, poi rimani'. E lui: 'Non sono un uomo oggetto’”.

Ora l'artista è felicemente legata da due anni a Luigi Bruno, modello 24enne. Il ragazzo ha anche incontrato l’ex di Andrea: “Francesco è una persona fantastica a cui voglio un bene dell'anima. Sì sono visti e si sono presi un caffè. Io sono del parere che quando finisce una storia, vincono le persone. Il mio matrimonio è finito perché si è spento l’amore, non è stata colpa di nessuno”.