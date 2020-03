Andrea Iannone, attacco a Giulia De Lellis? 'Qualcuno si è allontanato nel momento più buio...'

Andrea Iannone in un lungo post sul social sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Il suo parrebbe un attacco all’ex Giulia De Lellis. Le parole del pilota arrivano dopo l’addio con la fashion blogger 24enne, una rottura ormai certificata dalle parole della bella 24enne e da quelle del centauro.

“Qualcuno si è allontanato nel periodo più buio”. Questo sottolinea Andrea Iannone e il riferimento non può essere casuale. Dopo la conferma della positività al drostanolone, sostanza doping e quindi vietata, il pilota MotoGP è in attesa della sentenza da parte della CDI. Si dichiara innocente e pronto a ricorrere al Tas in caso di squalifica, ma la quarantena amplifica sensazioni complicate. Arriva la sua riflessione: qualcuno non ha esitato ad allontanarsi da lui. Giulia De Lellis è tra questi.

“Non sono arrabbiato. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare. Confesso che questo non è certo un momento facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo e sopportando il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice”, scrive il 30enne di Vasto.

Poi continua: “Per voi: ricevo migliaia di messaggi ogni giorno. Gente che mi sostiene. In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi. Affrontare il cambiamento non fa paura sapendo che siamo insieme. Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada”.

Iannone conclude dandosi e dando parole di speranza: “Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero. Il mio consiglio? Iniziate!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2020.