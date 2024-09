''Grato alla vita per averti incontrato'': Andrea Iannone fa una dolcissima dedica a Elodie e pubblica nuove foto di coppia

La cantante romana 34enne risponde appassionata: “Amore mio stupendo”

Il sentimento che prova per lei l’ha letteralmente travolto. Andrea Iannone sul social fa una dolcissima dedica alla fidanzata Elodie. Il pilota scrive: “Grato alla vita per averti incontrato”. Arricchisce le sue parole con un cuore rosso. La frase accompagna nuove foto di coppia che il centauro di Vasto condivide sul suo profilo Instagram.

La cantante romana 34enne risponde appassionata: “Amore mio stupendo”. Il post in brevissimo tempo cattura quasi 110mila ‘like’. Negli scatti è riassunta l’estate 2024 dei due. La Di Patrizi col 35enne è felicissima: è con lui che ormai convive quasi stabilmente, quando è libera da impegni professionali, a Lugano, nella mega villa dello sportivo tornato in pista dopo la squalifica per doping. Ora corre nel Campionato Mondiale Superbike 2024 con il team Go Eleven di Cherasco.

Elodie e Andrea stanno insieme dall’estate del 2022. Nessun gossip li ha mai scalfiti. Mai un’ombra nel loro rapporto sentimentale. Sono sempre più uniti.

L’artista ex Amici a Vanity Fair lo scorso luglio, all’indomani delle nozze della madre Claudia Marthe col compagno, aveva detto del fidanzato: “Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. E’ dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”.

Poi sui fiori d’arancio Elodie aveva chiarito: "Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l'dea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa. Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l'ipotesi di congelare gli ovuli".