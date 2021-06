Andrea Iannone con la nuova presunta fidanzata Carmen Rodriguez a Milano: foto

Andrea Iannone a Milano cammina accanto alla nuova presunta fidanzata, Carmen Rodriguez. Il pilota di Vasto in centro città passeggia con la modella venezuelana a cui sembra si sia legato da un po’ di tempo. La ragazza, nata a Caracas, già nel 2011 faceva l’ombrellina nel circuito di Jerez insieme a Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi. Pare che le due siano molto amiche.

Capelli a caschetto lisci e scuri, Carmen, nata a Caracas, per metà domenicana, con alle spalle studi universitari in Amministrazione pubblica presso l’Università centrale del Venezuela, indossa jeans e camicia, sopra una giacca chiara. Ai piedi porta dei vistosi stivali texani bianchi. Completo blu per Iannone, con t-shirt sotto. Il 31enne sembra sorpreso dai fotografi che lo seguono passo passo.

Carmen di cognome fa Rodriguez, proprio come una ex eccellente del centauro, ora fermo a causa della squalifica per doping, Belen. Iannone si fa pizzicare ancora una volta con lei, anche se via social ha provato a smentire la liaison. In una storia Andrea ha scritto: “11 anni di amicizia. Devo ringraziarti”. “Ci sarò sempre come lo sei sempre stato te”, ha replicato la modella. I due fanno intendere che la loro è solo un’amicizia del cuore. Sarà davvero così?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2021.