Prima incredulità, poi esplode la gioia: gli attimi in cui Andrea Zelletta ha scoperto di aspettare un figlio

"Una sorpresa che rimarrà nel cuore”, sottolinea l'ex corteggiatrice

La 25enne condivide il video che racconta la sorpresa fatta al fidanzato 29enne

Gli attimi in cui Andrea Zelletta ha scoperto di aspettare un figlio rimarranno per sempre impressi della memoria del modello ed ex gieffino vip 29enne e di Natalia Paragoni. La ragazza ha voluto immortalare tutto in un video, poi condiviso sul social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne 25enne racconta con le immagini la sorpresa fatta al fidanzato, prima incredulo, poi al settimo cielo nella sua esplosione di gioia.

"Una sorpresa che ci rimarrà nel cuore", rivela la compagna dell'ex tronista. "La sorpresa più bella di sempre”, scrive lui. Natalia è di 13 settimane. Nelle sue storie svela la data presunta del parto: il prossimo 4 agosto.

La Paragoni nella clip pubblicata confessa tutto. “Come avevo già detto Andrea si immaginava il perché di tanta fretta nel tornare a casa. Ma poi è lui che mi ha preso il test: felicissimi ma non avevamo ancora realizzato il tutto”. Zelletta apre la porta della casa che dividono insieme, lei gli mostra il test di gravidanza positivo. Lui è stupito, poi sorride e l’abbraccia: il momento è tenero ed emozionante.

Natalia e Andrea hanno aspettato a svelare la cicogna. In passato lei ha avuto un aborto spontaneo e, date le prime settimane, estremamente delicate e difficili, ha voluto essere certa che non accadesse nuovamente. “Non potevo essere me stessa...finalmente sono libera di dire, fare, quello che voglio perché comunque uscire...mi mettevo sempre tute, non volevo andare nei ristoranti perché dovevo mangiare questo e non questo e per chi mi conosce sa che un bicchiere di vino me lo bevo”, racconta.

La ragazza mostra il test di gravidanza positivo all'ex gieffino vip, che non riesce a credere ai suoi occhi

"Ogni volta che facevo qualche storia mi veniva da ridere. E’ stato troppo difficile tenerlo nascosto in questi due mesi, non so come ho fatto, perché sono una che viene beccata subito quando dice una bugia", confessa Natalia.

"La mia famiglia mi ha sgamato subito. E' stato complicato perché non potevo essere me stessa. Era una cosa molto privata nostra, anni fa ho avuto un aborto e volevo aspettare il più possibile, avere più tranquillità mia, oltre a godercela io e Andrea, visto che è un momento bellissimo", dice ancora la Paragoni.

I due si abbracciano felici e si basciano: Natalia è incinta di 13 settimane, dovrebbe partorire il prossimo 4 agosto

"Se sono sparita su Instagram è perché odio dire bugie. Non vi raccontavo più nulla, sono stati due mesi complicati lato mio personale, ma allo stesso tempo belli con le nostre famiglie”, conclude Natalia.