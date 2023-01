Luca Argentero e Cristina Marino innamoratissimi al baby shower per il bimbo in arrivo: foto

Manca pochissimo al parto: la 31enne a marzo darà alla luce il secondogenito

Con l’attore 44enne organizzano una festa a Milano insieme agli amici più cari

Manca davvero poco al parto, fissato per il prossimo marzo. Luca Argentero e Cristina Marino, innamoratissimi, hanno voglia di celebrare un momento tanto magico insieme agli amici più cari, così organizzano a Milano il baby shower per il bimbo in arrivo: un maschietto.

Luca Argentero e Cristina Marino innamoratissimi al baby shower per il bimbo in arrivo

L’attrice, modella e imprenditrice 31enne e l’attore 44enne, già genitori di Nina Speranza, che lo scorso 20 maggio ha compiuto appena 2 anni, scelgono, aiutati da Farina Giorgi, organizzatrice dell’evento, una location bellissima in Piazza Duomo. “Baby on the way”, bebè in arrivo, si legge al party. L’allestimento è curato in ogni minimo particolare: sono i colori della terra a farla da padrone. Ci sono piante, palloncini color pastello, dolci e tante golosità per gli ospiti del party.

Il 44enne e la 32enne insieme all'organizzatrice dell'evento a Milano, Farina Giorgi

Luca e Cristina sorridono. La Marino per l’occasione sceglie un look comodo: indossa leggings e maglia nera e sopra una giacca oversize color cammello. Ai piedi porta comodi mocassini, con calzini a vista grigi. Anche Argentero è casual, con tanto di sneakers bianche ai piedi. I due sono entusiasti di essere genitori bis e si regalano un tenero bacio. L’ex gieffino accarezza con la mano il pancione ormai esplosivo della moglie.

La modella, attrice e imprenditrice per la festa sceglie un look comodo

Al party sono i colori della terra a farla da padrone: sulla torta si legge "Baby on the way"

Cristina è grata di quel che ha nella sua esistenza. Sul social condivide alcune immagini della festa e scrive: “Mi sono sentita molto amata. Grazie amici bellissimi”.

L'allestimento è curato nei minimi dettagli

La gravidanza ormai è agli sgoccioli, la Marino ha debuttato con secondo pancione sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre. Da allora ha inondato il social con tante immagini della sua dolce attesa, anche durante le festività natalizie a Dubai. Di solito gelosa della sua privacy, stavolta si è lasciata un po’ andare, per la gioia dei follower. Finora, però, non ha ancora voluto rivelare come chiamerà il bebè.