Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano un figlio! ''Non è stato facile nasconderlo'': l'annuncio social

Andrea Zelletta, ex ‘vippone’ del GF Vip, e la fidanzata, Natalia Paragoni, aspettano il loro primo figlio. L’annuncio della gravidanza della 25enne arriva sul social: il modello ed ex tronista di Uomini e Donne e la modella nata a Sondrio, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, diventeranno genitori. “Non è stato facile nasconderlo”, rivelano entrambi. I gossip sulla cicogna, infatti, vorticavano furiosamente nell’aria da tempo, eppure i due hanno aspettato a ufficializzare.

Andrea e Natalia confessano la loro gioia ai follower. Si mostrano in coppia su entrambi i profili Instagram, dove condividono alcune foto in bianco e nero in cui la Paragoni, incinta, mostra il pancino. Con loro anche i due cani, bulldog francesi, che fanno parte della famiglia. “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”, scrivono.

Nonostante in molti avessero sussurrato della gestazione, Andrea e Natalia sono rimasti in silenzio. Forse hanno atteso, prima di rivelare al mondo la felicità per il bebè in arrivo, perché scioccati da quel che è accaduto alla sorella di Zelletta a novembre scorso. Alessia era incinta del suo primo figlio, a causa di alcune complicazioni, però, ha perso la bimba che portava in grembo e che lei e il compagno Alessio Morabito attendevano pieni di trepidazione. Il primo novembre in ospedale i medici sono costretti a indurre alla ragazza il travaglio, ma la piccola non voleva uscire: 14 ore dopo la tragedia. "Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo. Super bellissima, sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo sempre”, aveva scritto Alessia in un lungo post.

Tutta la famiglia di Zelletta era stata annientata dal devastante lutto. Ora, però, si guarda avanti: Andrea e Natalia sorridono.