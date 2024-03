Andrea Zelletta e Natalia Paragoni volano alle Mauritius con la piccola Ginevra di 8 mesi

La coppia nata a Uomini e Donne è volata al mare al caldo

Questa volta con loro c'è anche la bimba nata a luglio

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono volati al caldo. Il deejay, 29 anni e la modella 26enne sono alle Mauritius per godersi qualche giorno al mare. Insieme a loro c'è anche la piccola Ginevra, la bimba nata nel luglio del 2023.

Natalia Paragoni è volata alle Mauritius con il compagno e la figlia

Qualche mese fa la coppia si era ritagliata una vacanza romantica alle Maldive, la piccola Ginevra era rimasta in Italia, ma questa volta la bimba è partita per il mare. Eccoli in piscina o sulla spiaggia dell'Oceano Indiano tra outfit fashion e siparietti allegri. Con loro sono partiti anche i genitori di Natalia: eccoli mentre si divertono insieme al mare. La piccola adora stare in acqua e la coppia è molto felice di condividere questi momenti in famiglia. Insieme dal 2019, Andrea e Natalia si sono innamorati a Uomini e Donne, durante il dating show di Maria De Filippi.

Primo bagnetto estivo per la piccola Ginevra in piscina

Andrea Zelletta felice alle Mauritius con la famiglia

Bellissima e abbronzata, la moella è diventata mamma a luglio

La coppia aveva parlato a Verissimo della nascita della figlia: "Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti. L'arrivo di Ginevra è stato un cambiamento tosto. Ho avuto un attimo di vuoto e piangevo tantissimo. Alcune volte avevo paura di lasciarla ad altre persone, altre, invece, avevo come un rifiuto verso di lei, perché temevo di poterle fare male", aveva raccontato l'influencer, confermando di aver sofferto di Baby Blues. Natalia aveva detto di essere riuscita a superare quel momento con l'aiuto del compagno e della madre: "Per fortuna c'erano loro. Mia mamma mi ha dato la scossa giusta".