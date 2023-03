Andrea Zelletta riprende la fidanzata Natalia Paragoni incinta in lingerie con pancino in vista e pubblica le immagini

Il 29enne filma la ragazza in reggiseno e slip mentre prova alcuni look

La 25enne si diverte a provare degli abiti per capire se vanno bene come mise premaman

Andrea Zelletta trasforma il suo profilo social, come dice lui stesso ironicamente, in un sito premaman. Riprende la fidanzata Natalia Paragoni incinta in lingerie con il pancino bene in vista. Pubblica le immagini nelle sue IG Stories e ci scherza su. La 25enne si diverte a provare degli abiti acquistati per capire se vanno bene come mise da indossare in gravidanza. In reggiseno e slip prova vari look, il 29enne la filma e dà anche il suo giudizio sui capi scelti.

Natalia sorride, è in ottima forma. Nei giorni scorsi si era dovuta fermare e stoppare gli impegni lavorativi a causa di alcuni dolori al basso ventre che l’avevano spaventata.

“Ho avuto dei dolori alla bassa pancia e ho avuto questa pancia dura, dura, dura, dura e mi dà parecchio fastidio. In più in questi tre giorni non so se è perché sta crescendo, devo chiedere alla mia ginecologa. Ma ho chiesto ieri a mia zia, che ha avuto due bimbi, il perché faccio fatica a respirare, cioè a fare dei respiri profondi e mi fa un male la schiena allucinante”, aveva spiegato ai follower su Instagram.

I problemi devono essere passati fortunatamente. La Paragoni e Zeletta sono contentissimi per il bebè che arriverà e non vedono l’ora di essere genitori.

I due hanno annunciato la cicogna in volo a fine gennaio scorso, dopo aver aspettato un po’ prima di dirlo a tutti. Hanno voluto proteggere il loro momento anche per paura, dato che Natalia in passato ha vissuto la dolorosa esperienza dell’aborto: andarci piano è stata la priorità.