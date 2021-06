Andreas Muller compie 25 anni, la dedica della compagna 50enne Veronica Peparini: 'Per me sei già uomo'

Andreas Muller compie 25 anni. Il 2 giugno si regala una cena di compleanno, rigorosamente all’aperto, allegra e spensierata insieme alla famiglia e gli amici più cari. Nel giorno del suo compleanno arriva sul social, poco prima della festa, l’appassionata dedica della compagna 50enne, Veronica Peparini. I due sono legati da tre anni e sono felici insieme: nessun problema tra loro legato alla grande differenza d’età. “Per me sei già uomo”, gli sottolinea la coreografa, professoressa di Amici.

“Questa è forse una delle prime foto nostre insieme...mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci”, scrive Veronica accompagnando le sue parole con uno scatto che la ritrae abbracciata ad Andreas.

VIDEO

“Mi dà il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa’ brillare quegli occhi vispi che hai…”, continua, facendo riferimento ancora all’immagine postata. Poi la Peparini aggiunge: “Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo, non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme… Ma nonostante ciò mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato con te tanti ostacoli!”.

Veronica Peparini ripercorre la loro intensa relazione in cui l’età anagrafica non ha avuto e non ha alcun peso: “Oggi è il tuo giorno stai crescendo, ma sei già uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia..anzi non perderlo mai quel bambino! Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so quanto ci tieni e quanto puoi farcela!!! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon Compleanno Amore mio da me Dani e Olli. Ti Amo”.

Veronica, mamma di Olivia e Daniele, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli, poi celebra in gran giorno seduta al tavolo con figli e amici. E’ raggiante, come pure Andreas, gioioso nel sentirsi a casa, circondato dalle persone che ama, tra cui il ballerino Alessio La Padula, anche lui volto del talent show di Maria De Filippi. E’ con loro che spegne le candeline sulla torta raggiante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.