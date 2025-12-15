''Resterà per sempre nei nostri cuori'': dramma per Raffaella Fico, ha perso il suo bambino, il tragico annuncio del compagno

Armando Izzo condivide nelle Storie parole piene di dolore: la 37enne era al quinto mese di gravidanza

La showgirl aveva annunciato la dolce attesa a inizio novembre, subito dopo era arrivato il gender reveal

Parole di dolore esternate via social, un annuncio tragico e devastante. Raffaella Fico vive nel silenzio il suo dramma: ha perso il bambino che portava in grembo. E' il compagno Armando Izzo a svelarlo nelle Storie sue e della showgirl. “Resterà per sempre nei nostri cuori”, sottolinea il calciatore 33enne. La 37enne era al quinto mese di gravidanza.

“Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, scrive Armando.

“In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata - prosegue lo sportivo - L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Raffaella, già madre di Pia, avuta dall’ex Mario Balotelli, 13 anni, aveva rivelato di essere nuovamente incinta a Verissimo a inizio novembre. Immediatamente dopo aveva condiviso via Instagram il suo gender reveal: il fiocco era celeste. Il piccolo si sarebbe dovuto chiamare Vincenzo Jr., in omaggio al padre di Izzo, scomparso giovanissimo, stroncato da una leucemia fulminante.