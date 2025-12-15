''Nessuna rinascita, sto benissimo'': Pamela Camassa in tv per la prima volta dopo la rottura con Filippo Bisciglia

A La Volta Buona Caterina Balivo prova a farla sbottonare sul nuovo compagno Stefano Russo, ma…

Sulla vacanza in Turchia fatta in compagnia dell’uomo minimizza: “Io ho sempre fatto viaggi”

Pamela Camassa torna in tv per la prima volta dopo la clamorosa rottura con Filippo Bisciglia, arrivata dopo 17 anni in coppia. A La Volta Buona Caterina Balivo prova a farla sbottonare sull’addio col 48enne, annunciato da entrambi lo scorso 29 settembre. La 41enne però non si lascia andare. “Nessuna rinascita, sto benissimo”, sottolinea.

La conduttrice le domanda come si potrebbe definire questa sua “nuova fase della vita”. Pamela è quasi lapidaria: “Nessuna rinascita, sto benissimo come tutte le persone”. Caterina allora le parla del recente viaggio in Turchia, fatto con quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno, Stefano Russo. E’ stata proprio lei a condividere una foto con lui, dando quasi ‘ufficialità’ al legame. La Camassa, però, non cede e replica: “Io ho sempre fatto viaggi”.

La showgirl non fornisce alcun dettaglio su quella che per tutti è la sua nuova relazione sentimentale. Anche sulle festività alle porte, quando le si chiede come le trascorrerà, minimizza: “Sempre in famiglia come tutti i Natali, tornerò in Toscana. Mamma è veneta, papà pugliese, non siamo mai riusciti a stare tutti insieme”.

A La Volta Buona Caterina Balivo prova a farla sbottonare sul nuovo compagno Stefano Russo, ma…

Era stato Chi a rivelare la liaison tra Pamela e Stefano. Russo lavorerebbe al circolo sportivo romano The Fox. Il giornale aveva scritto: “Gli amici della showgirl raccontano che Pamela frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme”.