''Mi fa male il sedere'': Aurora Ramazzotti e il futuro marito Goffredo Cerza sugli sci a Courmayeur, foto

La 29enne si è goduta un lungo fine settimana nella famosa località alpina ai piedi del Monte Bianco

Con lei e il compagno anche molti amici: per i due, che si sposeranno il 4 luglio, tanto romanticismo

“Resoconto? Bella la neve ma mi fa male il sedere”, scrive Aurora Ramazzotti sul social. Accompagna le sue parole con una carrellata di foto e video che la ritraggono in montagna. La 29enne si è goduta un lungo fine settimana in altra quota: lei e il futuro marito Goffredo Cerza si sono divertiti sugli sci a Courmayeur, famosa località alpina ai piedi del Monte Bianco.

In una breve clip, con alle spalle le piste innevate, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stringe il compagno a sé. Tanto romanticismo per la coppia, raggiante. I due si sposeranno il 4 luglio, in piena estate. Sono nel bel mezzo dei preparativi delle nozze, ma si prendono, prima del Natale, una pausa rigenerante sulla neve.

Aury e Goffredo non sono soli: con loro ci sono alcuni amici, tra i quali Jake, Ludovica Ajelli e molti altri. In baita si mangia e si balla, al colmo della gioia. Il piccolo Cesare, nato il 30 marzo 2023, è rimasto coi nonni a casa: la Ramazzotti e Cerza si sono concessi una vacanza tutta per loro. Il bimbo è adorato da tutti e, sicuramente, non avrà affrontato il distacco di pochi giorni da mamma e papà come un dramma.

Aury e Goffredo hanno lasciato il figlioletto Cesare, 2 anni e 9 mesi, a casa coi nonni

Questo che arriverà sarà l’ultimo Natale di Aurora e Goffredo senza la fede all’anulare. Insieme dal 2017, al momento del sì saranno legati da più di 9 anni: un record per molti, tra loro la sintonia e l’amore continuano. La passione pare sempre più forte.