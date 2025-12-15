''Tra meno di un mese avrò la risposta'': Enrica Bonaccorti in tv con la figlia spiega come procede la lotta contro il tumore al pancreas

Il volto tv 76enne è tornato a “Verissimo” con l’amata figlia Verdiana

Ha raccontato di non essere disperata per la malattia, ma di non avere neppure “tante speranze”

Ha poi fatto sapere di essere in attesa di una risposta importante che deciderà come proseguiranno le cure

Enrica Bonaccorti è tornata a Verissimo con l’amatissima figlia Verdiana.

Qui ha raccontato come procedono i suoi trattamenti contro il tumore al pancreas scoperto la scorsa estate.

Il volto tv 76enne ha fatto sapere di “non essere disperata”, ma di non avere neppure “tante speranze”.

“Lei si definisce resiliente. Non l’ho mai vista disperata, non l’ho mai vista impaurita”, ha spiegato Verdiana, che ha sempre avuto un rapporto strettissimo col genitore e che in questo periodo le è ancora più vicina.

Enrica ha quindi aggiunto: “Non sono disperata, non ho tantissime speranze, ma non sono disperata. La vita è questa”.

Quindi l’aggiornamento sul percorso di cura: “Il prossimo step è per me importantissimo. Perché tra meno di un mese avrò la risposta finalmente di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato”.

Sembra che la chemioterapia fatta non abbia dato i risultati sperati: “Non è successo granché”. Però ci sono stati altri trattamenti che potrebbero aver invece dato esiti diversi: “Ho fatto tantissima radio, sono stata bombardata… quello non si può vedere ancora per un mese”.

Nel complesso lei però si sente bene: “Sono in un limbo, in cui mi sento bene anche se sono molto debole. Ma insomma si può vivere benissimo, magari si potesse andare avanti tutta la vita così, io ci sto”.

“Tra un mese saprò se potrò continuare con la chemio, oppure fare altre cose, oppure non faccio niente. Oppure sono guarita e non me ne sono accorta…”, ha affermato.