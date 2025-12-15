''Emozione unica'': Melissa Satta porta la fiamma olimpica a Olbia, accanto a lei Carlo Beretta e la sua famiglia, le foto

La 39enne fa il suo percorso con la torcia tra le mani: è raggiante e fiera

Lo fa nella sua terra, la Sardegna. Melissa Satta porta la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2006 a Olbia. E’ un grande giorno. L’ex velina 39enne se lo gode tutto e accanto a lei chiama a raccolta il fidanzato, Carlo Beretta, il figlio Maddox e tutto il resto della sua famiglia. “Emozione unica”, commenta a L’Unione Sarda.

Sul social condivide foto e video del momento in cui, fiera, indossa la divisa dei tedofori creata da Salomon, un abito tecnico e simbolico con una palette di colori luminosa, arancione e bianco, e dettagli riflettenti ispirati al Look the Games. L'ex velina la terrà in ricordo, come anche gli altri scelti tra atleti, celebrità, persone comuni e figure simboliche per rappresentare i valori olimpici.

Il fidanzato 28enne è lì con lei, come anche il figlioletto che ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, Maddox, 11 anni e 8 mesi. Con i due ci sono anche la mamma della showgirl, Mariangela Muzzu, il padre Enzo, famoso architetto, e uno dei suoi fratelli e uno dei fratelli, Riccardo.

“E’ stata un’emozione bellissima, unica - dice Melissa al termine dell’impegno - Tornare a Olbia è sempre bello. Io rientro spesso, soprattutto d’estate, ma farlo anche a dicembre, con una giornata di sole così, è stato davvero speciale”. E ancora: “Lo sport è tutto, fa parte di me da sempre, l’ho sempre praticato e continuo a farlo, ma mi piace anche seguirlo e guardare i grandi eventi. Secondo me lo sport dovrebbe esserci nella vita di ogni persona”.