I due ex sono genitori di Jacopo, nato l’1 marzo 2010, e Anna, venuta al mondo il 15 aprile 2013

Insieme dal 2009 al 2024, con una separazione annunciata nel 2018 e poi rientrata, non si sono lasciati benissimo

A giugno 2024 una clamorosa lite in un ristorante romano li ha portati entrambi al centro dei riflettori

Non si nasconde. Paolo Virzì svela la causa della rottura con Micaela Ramazzotti. “Ecco perché è finita”, dice il regista al Corriere della Sera. Confida pure chi è la nuova compagna. Il 61enne e l’attrice 46enne, ora legata al personal trainer Claudio Pallitto, insieme dal 2009 al 2024, con una separazione annunciata nel 2018 e poi rientrata, non si sono lasciati benissimo. Proprio a giugno 2024 una clamorosa lite in un ristorante romano li ha portati entrambi al centro dei riflettori. I due ex sono genitori di Jacopo, nato l’1 marzo 2010, e Anna, venuta al mondo il 15 aprile 2013. Virzì è anche padre di Ottavia, 36 anni, nata da una precedente relazione.

''Ecco perché è finita'': Paolo Virzì svela la causa della rottura con Micaela Ramazzotti e chi è la nuova compagna

Quando gli si domanda perché è finita con Micaela, Paolo confessa: “Probabilmente per quelle stesse diversità che ci avevano avvicinato e poi legato. A volte con lei ero il maestrino palloso, il Furio di Carlo Verdone”. Rivela: “Dopo la separazione abbiamo passato un momento più complicato, che sono certo presto ci metteremo alle spalle. Abbiamo fatto due figli meravigliosi, oltre a film per me memorabili. Non posso che dar valore alle cose belle della nostra storia”.

Virzì ha un nuovo amore, Susanna Paratore: “Vi confesso che non sono abituato a spifferare tanto della mia vita privata. Comunque, tra Susi e me c’è tenerezza e allegria. Ci siamo conosciuti in un momento complicato per entrambi: io con i miei problemi di padre legati alla separazione, lei incinta di un compagno che se n’era andato. Mi è stata subito molto simpatica, perché è spiritosissima e battutara, sembra quasi livornese. Invece è una pariolina atipica, sofisticata ma con una sua vena punk”.

“Ho ritrovato con lei un po’ di spensieratezza, la voglia di disegnare, di suonare la chitarra e di mettere il naso fuori casa - aggiunge Paolo - Quest’estate abbiamo passato tutto agosto a Livorno, che lei inspiegabilmente adora come fosse casa sua, ed è stato indimenticabile: uscivamo al mare con la mia gabbianella, un barchino buono per raggiungere le secche della Meloria, dove pare di stare ai Caraibi”.