Bianca Atzei e l’ex Stefano Corti si ritrovano insieme al figlio Noa per la festa di Natale a scuola: foto

Bianca Atzei sorride in una foto accanto al figlio Noa e all’ex Stefano Corti. I tre si ritrovano uniti, in famiglia, per la festa di Natale a scuola. Tra l’artista e il famoso inviato de Le Iene 40enne non ci sono dissapori o strascichi dovuti alla rottura. Nessuna incomprensione: rimangono uniti per il bimbo nato il 18 gennaio 2023 e che tra poco compirà appena 3 anni.

La cantante 38enne condivide nelle Storie l’immagine che li ritrae tutti sorridenti. “Alla festa di Natale a scuola dovevano scrivere una frase sulla gentilezza - scrive Bianca - e Noa ha voluto scrivere che la gentilezza è lui! E’ la cosa a cui tengo di più e già questo per me è un grande traguardo”.

Il piccolo è sereno. La Atzei in tv, ospite a Verissimo, a novembre aveva annunciato l’addio da Corti, dopo i tanti gossip che li riguardavano. “Sorridiamo sempre, bisticciamo sempre. E’ stata una storia d'amore bellissima, meravigliosa. Ma le nostre strade non si incontrano più, capita a diverse persone, è importante parlarne e capire che bisogna prendere due direzioni diverse", aveva spiegato.

“E’ solo un amore che cambia - aveva aggiunto aggiunto - si trasforma, ma rimane il bene.Non stiamo più insieme da settembre. Non ci siamo più trovati, abbiamo perso equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto, l’impossibile". E sul figlio avuto aveva sottolineato: "Abbiamo creato la cosa più bella, nostro figlio, che ci terrà uniti e legati per sempre. Mi sento protetta, mi sento sola. Questo è un percorso di vita difficile, ma so che lui c'è e sono tranquilla".