“Vi piace?”, domanda, i fan entusiasti approvano il nuovo taglio di capelli

Decide di essere diversa per lo show che condurrà ancora insieme a Claudio Bisio dal prossimo 15 gennaio

Vanessa Incontrada ci dà un taglio e prima di riprendersi Zelig, che condurrà ancora una volta insieme al suo storico compagno tv Claudio Bisio, cambia look. In un video condiviso sul social in cui mostra attimo per attimo il taglio di capelli, alla fine svela: “Mi ci devo abituare”.

''Mi ci devo abituare'': Vanessa Incontrada prima di Zelig cambia look e ci dà un taglio

"Cambio look!!! Coming soon … Zelig", scrive la conduttrice e attrice a corredo del post chela mostra inizialmente un po’ perplessa e ansiosa davanti allo specchio e poi immobile mentre la hair stylist procede con le forbici. Il taglio è netto.

La 47enne rinuncia al suo solito taglio medio

La spagnola opta per un caschetto scalato corto

La spagnola dice addio al suo solito taglio medio e opta per un caschetto corto, che le sfiora appena il mento. La nuova chioma la rende più ragazzina spensierata, grazie anche alla presenza di scalature che alleggeriscono le lunghezze e sfinano il taglio, ma regalano un effetto super voluminoso. La piega finale è ondulata e leggera: il risultato finale è assolutamente antiage e asseconda le tendenze 2026.

Emozionata la conduttrice e attrice mostra il risultato finale

"Vi piace? Io sono molto emozionata. Mi ci devo abituare”, dice lei rivolgendosi direttamente ai suoi follower. Sono tutti entusiasti. Molti le sottolineano: “Sei talmente bella che stai bene con tutto”. La 47enne non ha paura di accorciare i capelli prima delle nozze col compagno storico Rossano Laurini a fine estate 2026 in Toscana. Il loro figlio Isal, 17 anni, porterà le fedi.