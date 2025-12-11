''Il nostro cammino insieme è giunto al termine'': Adriana Abascal annuncia la rottura con Emanuele Filiberto di Savoia

L’ex modella 55enne poi ci ripensa, ma fonti vicine alla coppia parlano di crisi, lo svela Hola

Il post sul suo profilo social pubblicato con le parole di addio viene cancellato, ma…

Adriana Abascal sorprende tutti. In un post social annuncia la rottura con Emanuele Filiberto di Savoia. “Il nostro cammino insieme è giunto al termine”, scrive, condividendo una foto insieme al principe 53enne. Hola riprende subito la notizia, ma la 55enne, ex modella imprenditrice, ci ripensa. Il post sul suo profilo scompare. Eppure fonti vicine alla coppia parlano di crisi, forse non insanabile…

“Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli restano da scrivere, delicatamente in bilico tra ciò che è stato e ciò che potrebbe arrivare”, svela la Abascal. Il clamore della notizia è immediato. Pochi minuti dopo, però, Adriana elimina il post. “Dopo aver contattato fonti a lei vicine, abbiamo appreso, in esclusiva, che “la coppia sta attraversando una crisi che non percepisce come una rottura definitiva, ma piuttosto come un momento di riflessione in cui tante coppie possono riconoscersi”, fa sapere il giornale.

Non solo. Hola svela ancora, sempre stando al racconto di amici della coppia che “tutto è dovuto a un momento di rabbia, tristezza e tensione, emozioni”. Lei avrebbe espresso le sue sensazioni “impulsivamente, assumendo un peso che non corrisponde alla realtà". Per questi intimi "c'è una possibilità di sistemare le cose e riconciliarsi”.

I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni in Francia. “Adriana ed io siamo felici, ci vediamo spesso, anche se lei vive in Francia per lavoro e io a Monte Carlo. Trascorriamo l'estate insieme. Va d'accordo con mia madre e, credo, anche con le mie figlie”, aveva detto poco tempo fa il principe. E sull’ex moglie da cui ha avuto le due figlie, Clotilde Courau, aveva confidato: “Andiamo molto d’accordo. All'inizio non è stato facile. Ho commesso l'errore di non dirle subito di Adriana, e lei lo ha scoperto tramite la stampa. Colpa mia. Consiglio a chiunque legga questo di non commettere il mio stesso errore. Anche se eravamo già separati, avrei dovuto dirglielo prima”.