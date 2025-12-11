La conduttrice del Tg1 38enne sarebbe già fidanzata col collega da qualche mese

L’Adnkronos dà per certo il legame: avvistata con lui al Premio Graldi a Palazzo Montecitorio a Roma

L’agenzia di stampa Adnkronos dà il legame per certo. Giorgia Cardinaletti, dopo l’addio a Cesare Cremonini, avrebbe un nuovo amore di 8 anni più giovane di lei. La conduttrice del Tg1 38enne sarebbe già fidanzata col collega da qualche mese. Sarebbe stata avvistata con Francesco Bechis, cronista politico del Il Messaggero al Premio Graldi, dedicato all’ex direttore del quotidiano romano.

Giorgia Cardinaletti dopo l’addio a Cremonini avrebbe un nuovo amore di 8 anni più giovane: ecco chi

L’arrivo di Giorgia con Francesco nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, a Roma, non è passato di certo inosservato. Bechis ha vinto il prestigioso premio nella categoria Under 35. Lei lo ha applaudito con grande calore e gli altri hanno notato il feeling, così la voce della ‘liaison’ ha iniziato a girare.

La 38enne sarebbe legata già da qualche mese al collega Francesco Bechis, 30 anni

La conduttrice del Tg1 e il cantante sono stati una coppia per circa un anno e mezzo iniziando la frequentazione nell'estate del 2023 e terminando la relazione a novembre 2024

La Cardinaletti non ufficializza, riservata come sempre, ma si dice che la storia tra i due vada avanti già da qualche mese. Bechis, classe 1995, è figlio di Franco, direttore di Open.online. La madre è Monica Mondo, volto storico di Tv2000. Laurea e master alla Luiss, junior fellow della Fondazione De Gasperi, per sei anni anni ha lavorato per Formiche.net”. Come fa sapere sempre Adnkronos, “nel 2022 entra a via del Tritone come cronista parlamentare e di governo, seguendo da vicino Palazzo Chigi e i rapporti internazionali di Draghi e Meloni. Nel 2024 ha pubblicato il libro ‘Realpolitik’ insieme a Giampiero Massolo, già a capo della diplomazia e dell’intelligence italiane”.