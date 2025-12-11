''Abbiamo riparlato'': Valeria Marini svela cos’è successo con la madre Gianna Orrù dopo il forte gelo

Le due si sono allontanate da più di un anno: l’87enne anche in tv aveva mostrato distacco verso la figlia

Pareva un allontanamento ormai insanabile. Anche in tv l’87enne aveva mostrato distacco verso la figlia, arrivata a sorpresa durante la sua intervista a Domenica In. Valeria Marini in tv svela cos’è successo con la madre Gianna Orrù dopo il forte gelo durato più di un anno. La showgirl 58enne a BellaMa’ svela: “Abbiamo riparlato”.

Valeria era angosciata: la mamma è sempre stata una figura centrale della sua vita. Il pellegrinaggio a Medjugorje l’ha aiutata. Una delle altre notizie positive è stata la condanna dell’uomo a cui Gianna aveva affidato i suoi risparmi e da cui era stata truffata. “Se il percorso di fede che sto facendo e questo bel viaggio a Medjugorje mi ha fatto vedere il rapporto con mia madre con occhi diversi? Lei è sempre stata al centro della mia vita, perché è stata ed è una grandissima madre. Purtroppo ha passato un momento molto difficile, ma lmi ha chiesto di non parlarne, però dico solo che finalmente la giustizia è arrivata e finalmente questa persona è stata condannata, lei ha sofferto moltissimo, ma le cose ora sono arrivate a una conclusione", racconta.

“Se è vero che abbiamo fatto pace di recente? Diciamo di sì, perché lei essendo una grande mamma, abbiamo riparlato. Però mi ha chiesto di non parlare in pubblico di lei, del nostro rapporto. Me l’ha chiesto prima, poco fa l’ho chiamata, prima di entrare qui per la diretta. Posso solo dire una cosa, che la Wonder è una grande donna e sono tanto felice di averla ritrovata”, aggiunge la Marini.

“Dietro a questo ci sono tante cose da dire che magari dirà lei. C’è stata grande sofferenza che molte persone passano quando subiscono imbrogli e truffe. La fede mi ha aiutato anche in questo. Quando prego ringrazio e questo mi aiuta. Ad esempio a Medjugorje ho pregato per le persone a cui voglio bene, per chi ha bisogno e per chi non sta bene: io metto sempre gli altri davanti. Il Natale? Spero di passarlo in famiglia. L’anno scorso il mio Natale è stato tremendo, tu lo sai, mi hai chiamato, ma quest’anno speriamo che sia un Natale felice”, ha concluso dialogando con Pierluigi Diaco.