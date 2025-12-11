Delia Duran incinta di 5 mesi e Alex Belli volano al caldo: ecco dove sono in vacanza, le immagini col pancione

La 37enne venezuelana prende la tintarella al mare e si gode gli attimi di relax

Lei e il marito 42enne avranno un maschietto, il parto è previsto per il prossimo 31 marzo

Nelle IG Stories svelano il viaggio che li ha portati fuori dall’Italia. Delia Duran, incinta di 5 mesi, e Alex Belli volano al caldo: sono in vacanza a Sharm el Sheikh, famosa località sul Mar Rosso in Egitto. Le immagini che i due condividono svelano la 37enne venezuelana in splendida forma, orgogliosa del suo pancione, mentre si rilassa al The Beach Luxury Club. Con la coppia c’è pure l’amata cagnolina Bella, un Volpino di Pomerania.

Delia Duran incinta di 5 mesi e Alex Belli volano al caldo: sono in vacanza sul Mar Rosso, a Sharm el Sheikh

La Duran si mostra con le sue forme da mamma sia al mare che al Domina Coral Bay, dove alloggia col 42enne. Per loro nell’hotel stanza a 5 stelle. La sera l’atmosfera si fa frizzante: si va al Cava Restaurant and Bar, dove si gustano piatti appetitosi di cucina italiana e si balla. Delia indossa un abito aderente bianco e prende posto al tavolo con Alex.

La 37enne prende il sole stesa sul lettino, accanto a lei c'è Bella, l'amata cagnolina

La sera la venezuelana e il marito 42enne si godono il relax al ristorante

E’ un momento unico. Delia e Belli avranno un maschietto. Il parto è previsto per il prossimo 31 marzo. La cicogna arriva dopo ben cinque anni di tentativi e proprio quando la Duran e Alex avevano deciso di aiutarsi con la fecondazione assistita. Invece il loro desiderio si è avverato naturalmente: il Natale avrà un sapore magico.