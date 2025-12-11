''Non ve lo dirò mai'': Taylor Mega in clinica per un intervento ‘misterioso’ ne approfitta e mette un po’ di grasso in una parte del corpo

“Ho fatto un’operazione che non c’entra nulla con l’estetica”, chiarisce la 32enne

Poi, però, spinta dalle domande insistenti dei follower, rivela il capriccio che si è tolta

Si fa vedere post anestesia stesa sul lettino in uno studio medico, probabilmente all’interno di una clinica milanese. Taylor Mega si è sottoposta a un intervento ‘misterioso’. “Non ve lo dirò mai”, sottolinea ai follower che continuano a domandarle cosa abbia fatto, pensando subito a un ritocchino. L’influencer, però, non si lascia ‘corrompere’ e non svela. Ma, dato che c’è, ne approfitta: si toglie un capriccio, mette un po’ di grasso in una parte del suo corpo. Anzi, chiede al chirurgo di farlo, ovviamente.

“La cosa bella degli interventi, oltre alla sedazione, è che puoi strafogarti di brioches”, scrive Taylor in uno dei filmati condivisi nelle Storie. Mangia mentre è ancora nel letto della clinica. C’è chi si preoccupa, altri maligni hanno solo curiosità di sapere. La 32enne puntualizza: “Smettete di chiedere, non ve lo dirò mai”. Poi ironizza, lasciando pensare ai fan di aver ritoccato i glutei, postando un’immagine modificata.

Alla fine Taylor confida: “Anche se ho questi segni in faccia non ho fatto lifting, anche se tra qualche anno lo farò sicuro. E comunque dovrebbero togliermi il telefono quando sono sotto effetto di anestesia, ma che ho scritto nella prima storia?". E aggiunge: “Ho fatto un'operazione che non c'entra nulla con l'estetica. Ma già che c'ero ne ho approfittato per andare a mettere un po' di grasso alla tempia, perché a me vengono i buchi alle tempie perché ho pochissima massa grassa. Ma ne andrò a mettere ancora un po' perché non si vede nemmeno”.