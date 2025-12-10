Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia mondanissimi al Christmas Party più glamour della Capitale con tanti altri vip: foto

Non possono mancare alla festa organizzata dal make-up artist Simone Belli, truccatore delle dive

Tra i tanti ospiti anche Rocìo Munoz Morales, Vittoria Puccini, Elena Santarelli e…

Sorridono in coppia più complici che mai, segno che la loro storia d’amore prosegue senza alcun intoppo. Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia sono mondanissimi al Christmas Party più glamour della Capitale con tanti altri vip. La produttrice 51enne, opinionista del GF di Simona Ventura, e il ballerino e coreografo 41enne, insieme dall’estate 2024, non possono mancare alla feste organizzata al Mediterraneo, ospitato negli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, dal make-up artist Simone Belli, truccatore delle dive.

Sonia Bruganelli e il compagno Angelo Madonia mondanissimi al Christmas Party più glamour della Capitale con tanti altri vip

Belli ha voluto augurare buone feste alle sue clienti e presentare la collezione AK che firma. Lo ha fatto in modo impeccabile grazie all’organizzazione perfetta e a un allestimento da mille e una notte. Tutti i volti noti intervenuti, Sonia e Angelo compresi, hanno posato per la Muro Productions accanto a un sorprendente e delizioso Albero di Natale realizzato con peluche Trudi in edizione limitata ideato da Gustavo Hernandez.

Non possono mancare alla festa organizzata dal make-up artist Simone Belli, truccatore delle dive

La produttrice 51enne e il ballerino e coreografo 41enne sono innamoratissimi

L’atmosfera è incantevole. Il tema del party è la magia. "Mi appartiene, è quella che avevo da bambino, quando stavo ore a creare, disegnare, immaginare”, spiega Belli all’Adnkronos. E' un vero e proprio “Giardino delle Meraviglie” dove, oltre al beauty, ci si concede pure peccati di gola col panettone artigianale gianduia e albicocche, firmato Casa Manfredi, e una torta realizzata live dalla Pastry Chef Giorgia Proia.

Tra le ospiti anche Rocìo Munoz Morales

Alla festa a Roma arriva pure Vittoria Puccini

Belli sorride accanto a Elena Santarelli

Simone ha cura assoluta dei suoi ospiti. Oltre a Sonia e Angelo, fanno il loro ingresso Rocìo Munoz Morales, Vittoria Puccini, Elena Santarelli. Elegantissime, si godono il Christmas Party insieme a Sarah Felberbaum, Yvonne Sciò, Vanessa Scalera, Anna Safronick, Claudia Gerini, Benedetta Porcaroli, Antonia Liskova, Michela Quattrociocche, Anna Ferzetti, Isabella Ferrari e moltissimi altri.